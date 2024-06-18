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В Иране разрешили расплачиваться цифровым риалом

ЦБ Ирана: цифровой риал вступит в публичный оборот с 21 июня

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Ebrahim Noroozi/AP

Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот. Новая форма денег станет доступна уже на этой неделе — с 21 июня. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на ЦБ страны.

При помощи виртуальной валюты клиенты смогут совершать покупки и переводить средства. Оплата цифровыми риалами будет происходить путем сканирования штрихкода.

Иран начал тестировать цифровой риал в сентябре 2022 года. Теперь проект перешел в фазу широкого тестирования с возможностью публичного применения при поддержке двух местных банков Mellat и Tejarat.

В начале мая сообщалось, что Россия и Иран работают над запуском платежей в цифровых валютах центробанков. Переход на подобный способ расчетов позволит странам упростить торговлю, смягчив последствия санкций.

До этого стало известно, что в Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с цифровым рублем.

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