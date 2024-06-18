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В Киеве похоронили еще одного сбитого «призрака Киева»

«Страна»: в Киеве простились со сбитым в апреле летчиком Коренчуком

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

В Киеве простились со сбитым в апреле летчиком ВВС Украины Валентином Коренчуком, который был одним из тех, кого называли «призраком Киева». Об этом сообщает украинское издание »Страна».

«Коренчук погиб в конце апреля во время выполнения боевого задания. Минобороны РФ заявляло о сбитии штурмовика Су-25 20 апреля», — сообщило издание.

«Призраком Киева» называли нескольких украинских летчиков, впоследствии сбитых в ходе боевых действий — это опровергнутая представителями ВСУ военная легенда об успешном боевом истребителе в составе военно-воздушных сил Украины, появившаяся в первые несколько дней специальной военной операции.

До этого в грузинском муниципалитете Каспи обнаружили могилу профессионального военного Георгия Гогиашвили, служившего в силах специальных операций министерства обороны Грузии.

В мае 2024 года на его могиле появился памятник с фотографией погибшего, а к деревьям рядом с оградой прикрепили грузинские флаги.

Ранее наемники рассказали об опасности боевых действий на Украине.

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