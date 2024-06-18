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Ученые открыли белки-антифризы, защищающие органы при замораживании

Langmuir: протеины из рыбы и насекомых задержали кристаллизацию тканей при -80°C

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Shutterstock

Израильские ученые из Еврейского университета и других научных учреждений обнаружили особые белки-антифризы (AFP), защищающие клетки организма от повреждений при замораживании. Исследование опубликовано в научном журнале Langmuir.

Криогенное повреждение остается серьезным барьером для эффективного сохранения органов при трансплантации и лечении. Образование кристаллов льда ставит под угрозу клеточные структуры, что вызывает необратимый ущерб и последующий отказ пересаженных тканей.

Используя современный предметный столик микроскопа, способный точно контролировать температуру и быстро охлаждать со скоростью 100 градусов по Цельсию в секунду, ученые сравнили содержащие AFP образцы с тканями без этих элементов. Специфические соединения были выделены из рыбы (белок AFPIII) и личинок мучных жуков (TmAFP).

Как показали эксперименты, белки предотвратили кристаллизацию и повреждение клеток при температуре вплоть до -80 °C.

Ученые рассчитывают, что их открытие позволит дольше сохранять пригодными для пересадки такие сложные органы, как сердце, легкие и матка.

Ранее ученые нашли в организме тихоходок особые белки, позволяющие высушивать ткани без повреждений.

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