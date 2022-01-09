Задержанный в Алма-Ате признался, что ему предложили $200 за участие в митинге

Один из задержанных в Алма-Ате в комментарии телеканалу Qazaqstan признался, что прилетел из Кыргызстана и принимал участие в митинге за деньги.

По его словам, некие люди предложили ему принять участие в протестных акциях за $200 долларов. Они оплатили ему перелет и размещение. Вместе с ним также прибыли люди из Узбекистана и Таджикистана.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

По последним данным, число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.