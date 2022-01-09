Крупнейшая авиакомпания Казахстана «Эйр Астана» возобновляет рейсы

Авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет рейсы после того, как в стране частично восстановился доступ к интернету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Авиакомпания «Эйр Астана» приступила к поэтапному восстановлению международных и внутренних рейсов благодаря частичному восстановлению доступа к сети Интернет и работе систем бронирования», — заявили в ведомстве.

В ближайшее время будет восстановлена работа кол-центров перевозчика.

«Пассажирам выполняемых рейсов отправляются оповещения. Необходимо отметить, что пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу», — уточнили в министерстве.

В воскресенье, 9 января, Казахстан выполнит 38 международных рейсов в и из городов Ташкент, Минск, Дубай, Новосибирск, Киев, Стамбул, Франкфурт, Москва, Шарджа, Пхукет. При этом 29 рейсов было отменено, в том числе в и из городов Москва, Жуковский, Стамбул.

В стране также открыли все дороги республиканского значения и обеспечили движение автотранспорта.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.