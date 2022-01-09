В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков

В ходе беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков. Об этом заявил и.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает РИА «Новости».

«В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 органов внутренних дел. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов — прим. «Газета.Ru»)», — утонил Тургумбаев.

По его словам, участники беспорядков избивали и издевались над сотрудниками полиции и военнослужащими.

«Отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов», — сказал и.о. главы МВД Казахстана.

По последним данным, в стране задержаны 5135 участников беспорядков.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.