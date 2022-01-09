МВД: из-за цифровизации отпала потребность в штампе в паспорте о браке и детях

В МВД России рассказали ТАСС, как цифровизация органов госуправления повлияла на потребность отметок о семейном положении в паспорте.

По словам собеседника агентства, при цифровизации государственного управления основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу.

В связи с этим нет необходимости в обязательной отметке в паспорте о регистрации брака и о детях, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России постепенно начнут внедрять электронные паспорта. Новый документ протестируют в трех регионах – в Москве, Подмосковье и Татарстане. При этом гражданам, получившим электронное удостоверение личности, аннулируют бумажный паспорт.

В настоящее время МВД, Минцифры и другие подразделения работают над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации. В октябре 2021 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев уточнил, что электронный паспорт будет в двух видах — смарт-карта и приложение с QR-кодом.

Правительство выбрало Москву, Подмосковье и Татарстан в качестве трех пилотных регионов, где впервые опробуют цифровые паспорта.