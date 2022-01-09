Израиль разрешил въезд иностранцам, привитым «Спутник V»

Израиль разрешил въезжать в страну иностранным гражданам, вакцинированных от коронавируса рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Израиля.

«С 00:01 9 января Израиль открыт для вакцинированных иностранцев без необходимости получать разрешение на въезд. Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельство о вакцинации или свидетельство о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за шесть месяцев до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные ВОЗ и «Спутник V», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с момента вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 дней. При этом въезжающие в страну, в том числе граждане Израиля, должны будут заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, содержащую сведения о здоровье.

Кроме того, при регистрации необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации, сделанной «не ранее шести месяцев назад, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета». По прибытии в международный аэропорт Бен-Гурион иностранные граждане должны будут пройти «ПЦР-тест и отправиться на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата».

При этом «список красных стран» в стране отменяется.

Ранее сообщалось, что Израиль с 9 января разрешит въезд вакцинированным и переболевшим COVID-19 из стран с умеренным уровнем заболеваемости. Однако в правительстве заявили, что «Спутник V» пока не входит в число вакцин, с которыми разрешен въезд.