Аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок

Аэропорт Алма-Аты будет закрыт на неопределенный срок, сообщает Sputnik Казахстан.

В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.

Ранее стало известно, что аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января. Прежде сообщалось, что на фоне беспорядков аэропорт в городе будет закрыт до полуночи 9 января.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

Магазины в Алма-Ате подверглись повторному разграблению. В городе продолжается стрельба.

Комендантский час в Алматинской области теперь действует с 20.00 до 7.00.