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Президент Казахстана объявил 10 января днем траура

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Павел Михеев/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — сообщил его пресс-секретарь Берик Уали на странице в Facebook.

Уточняется, что соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды.

По данным на 7 января, в Казахстане погибли 26 участников протеста, со стороны силовиков — 18.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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