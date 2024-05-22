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Названа дата проведения выборов в Великобритании

Guardian: премьер Сунак назначит всеобщие выборы в Британии на июль 2024 года

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначит всеобщие выборы в Британии на июль 2024 года. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники.

Перед этим Сунак заявил об уменьшении инфляции и восстановлении контроля над динамикой экономического развития. Инсайдеры, тем не менее, считают, что до конца лета экономические показатели в стране будут продолжать ухудшаться, правительство столкнется с претензиями к решению о депортации просителей убежища в Руанду, поэтому консерваторам будет выгодно назначить парламентские выборы на ближайшее время, а не осенью, как предполагалось ранее.

Возможной датой проведения выборов источники называют 4 июля, обосновывая это тем, что к этому времени правительство способно завершить текущие дела и провести в парламенте не вызывающие серьезных дискуссий законопроекты.

До этого сообщалось, что число сторонников тори в британских региональных советах сократилось в два раза.

Число кресел у консерваторов сократилось до 515, уменьшившись на 474. При этом их соперники из Лейбористской партии получили 1158 мест, увеличив результат на 186 мест по сравнению с результатами год назад. При этом тори опережают не только лейбористы, но и Либеральная демократическая партия с 522 голосами.

При этом по числу местных советов с контролируемым партией большинством лейбористы опережают тори в 8,5 раз — 51 против шести.

Ранее Сунак впервые допустил возможность поражения тори на выборах в Великобритании.

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