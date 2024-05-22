Волгоградская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 3 млн рублей

В Волгограде 70-летняя женщина лишилась 3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, жительнице Тракторозаводского района позвонил неизвестный, представившийся якобы сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец убедил пенсионерку, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит.

После этого лжеправоохранитель убедил россиянку перевести средства на «безопасный счет» под предлогом якобы обеспечения сохранности денег. Пожилая женщина поверила преступнику и отправила аферистам свои сбережения и кредитные средства на общую сумму почти в 3 млн.

Позже обманутая волгоградка обратилась в полицию. Сообщается, что настоящие сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками мошенников.

Ранее россиянка удержала женщину от перевода денег мошенникам, закрыв собой банкомат.