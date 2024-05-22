Беременная Хилькевич сообщила, когда назовет пол будущего ребенка

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что устроит гендер-пати 26 мая.

Хилькевич отметила, что до сих пор не знает пол своего будущего ребенка. Она устроит праздник, чтобы раскрыть, кто у нее родится.

«Чем ближе к празднику, тем сильнее не терпится узнать пол, так что я впервые пошла даже погуглить народные приметы. Приметы, конечно, интересные», — поделилась артистка.

Гендер-пати — это вечеринка, на которой будущие родители узнают пол своего будущего ребенка. Обычно это делается с помощью специальных шаров или торта с начинкой цвета, ассоциирующегося с полом малыша (розовый или голубой).

Хилькевич также призналась, что ей не нравится название «гендер-пати» из-за его англоязычного происхождения. Она предложила поклонникам придумать русский аналог к данному событию.

«Мы даже в пригласительных не стали писать «гендер-пати». Мы написали «мальчик или девочка». <…> Тем более что в нашей стране гендера два — мужской и женский. А уже слово «гендер» обрело еще дополнительный флер. Не хочется, чтобы так было», — рассказала артистка.

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