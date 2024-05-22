Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная Хилькевич сообщила, когда назовет пол будущего ребенка

Актриса Анна Хилькевич заявила, что раскроет пол будущего ребенка 26 мая

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что устроит гендер-пати 26 мая.

Хилькевич отметила, что до сих пор не знает пол своего будущего ребенка. Она устроит праздник, чтобы раскрыть, кто у нее родится.

«Чем ближе к празднику, тем сильнее не терпится узнать пол, так что я впервые пошла даже погуглить народные приметы. Приметы, конечно, интересные», — поделилась артистка.

Гендер-пати — это вечеринка, на которой будущие родители узнают пол своего будущего ребенка. Обычно это делается с помощью специальных шаров или торта с начинкой цвета, ассоциирующегося с полом малыша (розовый или голубой).

Хилькевич также призналась, что ей не нравится название «гендер-пати» из-за его англоязычного происхождения. Она предложила поклонникам придумать русский аналог к данному событию.

«Мы даже в пригласительных не стали писать «гендер-пати». Мы написали «мальчик или девочка». <…> Тем более что в нашей стране гендера два — мужской и женский. А уже слово «гендер» обрело еще дополнительный флер. Не хочется, чтобы так было», — рассказала артистка.

Ранее Анатолий Цой испугался за разыгравшую схватки Анну Хилькевич.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами