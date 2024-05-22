Путин согласился, что дети растут в большой зависимости от смартфонов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе осмотра выставки о работе Агентства стратегических инициатив (АСИ) согласился с тем, что подрастающее поколение растет в большой зависимости от смартфонов. Его слова передает ТАСС.

«Молодые ребята живут уже с детства в мире, в котором границы между «цифрой» и обычной жизнью практически стерты», — заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

В ответ на это Путин согласился, сказав: «Да».

По мнению Пескова, молодое поколение страны растет в очень большой зависимости от своих телефонов.

В рамках выставки российскому лидеру продемонстрировали национальную киберфизическую платформу «Берлога», которая объединяет несколько бесплатных и полезных видеоигр, российское оборудование для технологического образования и сеть кружков.

«Дети <...> на этой платформе <...> могут стать конструкторами, творцами, программистами, биоинженерами, <...> начинают использовать язык программирования», — заключил спецпредставитель президента.

Перед этим стало известно, что кабмин разработает проект «Молодежь и дети» для продвижения русской культуры за рубежом.

Ранее Путин заявил, что бизнес необходимо стимулировать к реализации соцпроектов.