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В Запорожской области годовалая девочка с братом выпали из окна пятого этажа

В Бердянске маленькие дети выпали из окна пятого этажа, пока матери не было дома

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Shutterstock

В Запорожской области детей госпитализировали после выпадения из окна пятого этажа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Бердянске, на Сафиевской улице. По предварительным данным, мать оставила дома годовалую дочь и трехлетнего сына со знакомой на несколько дней, так как ей нужно было уехать в другой город.

В один из дней младшие члены семьи остались без присмотра и выпали из окна квартиры. Приехавшие на место медики оперативно доставили пострадавших в больницу, где им оказывают помощь. О травмах детей не сообщается.

На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители. Они отрабатывают все версии. Помимо этого, сотрудники СК проводят необходимые следственные мероприятия, позволяющие выяснить все обстоятельства.

До этого в Подмосковье мужчина сорвался с балкона девятого этажа. Он вернулся с прогулки и не смог достучаться до глухой возлюбленной, которая в этот момент находилась в квартире. Россиянин решил попасть домой через балкон, но не смог.

Ранее в Новосибирске россиянин едва не выпал из окна из-за галлюцинаций.

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