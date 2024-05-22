Уралец через суд вернул иномарку, которую у него забрала бывшая девушка

Житель Челябинска с помощью приставов вернул себе «Мерседес», который у него забрала бывшая девушка. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Как рассказали в ведомстве, в 2023 году 33-летний челябинец приобрел в другом регионе «Мерседес», который 30-летняя женщина, находившаяся в тот момент в романтических отношениях с уральцем, переписала на себя.

«Документы были сфальсифицированы, истец просил суд признать оспариваемую сделку ничтожной, передать ему машину, комплект ключей и паспорт транспортного средства», — поделились приставы.

В то же время челябинка утверждала, что ее бывший возлюбленный неоднократно выражал намерение подарить ей автомобиль, что, по ее утверждениям, и произошло весной 2023 года. Женщина отметила, что подписала документы на приобретение авто с бывшим владельцем и зарегистрировала машину на себя.

«Суд отметил, что фактически истец обещал подарить своей подруге автомобиль, но договор дарения, необходимый в таких ситуациях, составлен не был. А на свет появился договор купли-продажи от лица гражданина, который на данный момент правом собственности на машину не обладал», — подчеркнули в ведомстве.

Суд обязал челябинку вернуть автомобиль законному владельцу. Поскольку женщина отказалась это делать, в дело вмешались приставы: они с помощью спецтехники забрали авто и передали его уральцу.

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