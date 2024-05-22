Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шор заявил о намерении стать премьер-министром Молдавии

Илан Шор: моя цель – стать премьер-министром Молдавии

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил о намерении стать премьер-министром страны после выборов президента, намеченных на осень 2024 года. О своих планах политик рассказал в интервью News.ru.

«Моя цель – стать премьер-министром Молдавии, восстановить, построить богатую и счастливую страну», – заявил Шор.

По его словам, он уверен в победе оппозиции на президентских выборах. При этом сам политик выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства не может, так как не подходит под возрастной ценз в 40 лет, установленный законодательством республики.

Отмечается, что парламент Молдавии назначил очередные президентские выборы на 20 октября. В тот же день пройдет референдум о вступлении страны в Евросоюз, который предложила провести президент Молдавии Майя Санду. Она также заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

До этого глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в этом году из-за возрастных ограничений. «Мне еще рано», — добавила 37-летняя Гуцул.

Ранее соцопрос показал, что лишь 33% избирателей в Молдавии готовы проголосовать за Санду на президентских выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами