В результате стрельбы под Курганом убит полицейский

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции после стрельбы под Курганом, в результате которой один полицейский убит, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что местный житель в ночь на 8 января 2022 года из нарезного ружья произвел выстрелы по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. В результате чего один сотрудник полиции погиб на месте, еще один получил ранения. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель поселка Большая Ирба на юге Красноярского края убил помощника участкового из-за того, что приревновал его к своей девушке.