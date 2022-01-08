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С июля срок оформления российского паспорта будет сокращен

С 1 июля российский паспорт можно будет оформить за пять дней

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В пресс-центре МВД России заявили, что срок оформления паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что норма распространится в том числе и при введении паспорта с электронным носителем. В текущий момент срок оформления нового паспорта составляет десять дней, если документы были поданы по месту жительства. В иных случаях, срок ожидания нового удостоверения личности составит 30 дней.

Ранее в МВД России заявили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при получении электронного.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — заявили в МВД.

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