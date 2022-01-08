В Госдуме рассказали о негативных последствиях продления новогодних каникул

Зампредседателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов негативно оценил идею продлить каникулы, приуроченные к Новому году и Рождеству. Об этом сообщает РИА «Новости».

Леонов объяснил, что в дополнительные выходные дни россияне могут отправиться отдыхать за границу, поспособствовав тем самым распространению коронавируса.

«Предыдущий локдаун показал, что особо эти выходные дни (на улучшение эпидемиологической ситуации — прим. ред.) не влияют», — подчеркнул он.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин запустил в Telegram-канале опрос об отношении жителей России к долгим новогодним каникулам.

Российским гражданам предлагается три варианта ответа: «Пусть все остается как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года».

По состоянию на 13.08 мск большинство подписчиков (57%) проголосовало за сохранение 10-дневных новогодних каникул, 21% граждан выбрали второй вариант, 22% — третий.