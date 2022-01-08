ТАСС: пожар в пансионате в Кузбассе ликвидирован

Пожар в пансионате для престарелых в Кемеровской области, где в субботу ночью погибли четыре человека, начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате аварийного режима электрооборудования в бойлерной пансионата произошло возгорание», — сказал собеседник агентства. По его словам, бойлерная находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. «Четверо из них в результате погибли от отравления продуктами горения», — заявил собеседник агентства.

Ранее пожар произошел в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области в СНТ «Печатник». Возгорание произошло на площади 10 кв. метров.

По предварительной информации МЧС, четыре человека погибли при пожаре.

Еще 48 человек были эвакуированы. К тушению пожара привлечены 48 человек и 14 единиц техники.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Автоматическая система пожаротушения включилась при возгорании. Источник также подчеркнул, что число пострадавших при пожаре может вырасти.