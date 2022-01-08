Гинцбург рассказал о результатах ПЦР после применения назальной вакцины

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ПЦР-тест после применения назальной вакцины от коронавируса может показать положительный результат, однако вероятность этого мала, так как вирус на слизистой уничтожается очень быстро. Об этом сообщает ТАСС.

«Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус. При этом вирус должен находиться в каком-то очень концентрированном состоянии», — отметил Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил сроки введения назальной вакцины от коронавируса в гражданский оборот — через 3-4 месяца.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

До этого директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что набор добровольцев для исследования назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции в России начнется 15 января.