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Опрос показал, сколько немцев поддерживают «Северный поток — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

В Германии 60% жителей страны поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», следует из данных опроса института Infratest dimap, который был проведен по заказу телеканала ARD.

Согласно исследованию, в поддержку трубопровода выступили 70% населения на востоке ФРГ и 57% — в западной части страны.

Против строительства «Северного потока — 2» высказались 28% немецких граждан.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что заполнение второй нитки этого газопровода завершено. По его словам, «Северный поток — 2» полностью готов к работе.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал о сроках завершения сертификации данного газопровода.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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