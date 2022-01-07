Милонов приехал в охваченный протестами Казахстан

Депутат Госдумы Виталий Милонов приехал в столицу Казахстана — Нур-Султан после начала там протестов. Об этом он рассказал Ura.ru.

«Я приехал в Нур-Султан. Нет интернета, нет связи. Военных на улицах почни нет, в аэропорту видели. И комендантский час. Сейчас в Нур-Султане спокойно», — рассказал депутат.

По его словам, протестующие в столице настроены «очень дружелюбно» и не хотят никаких погромов. Подобные беспорядки, утверждают они, устраивают «беспредельщики» на юге страны. Сам Милонов планирует доехать до Алматы на рождественскую службу.

«В Алматы ничего не летает и не едет. Никак не уехать. Ни с Бишкека, никак не добраться. Какие-то блокпосты стоят, непонятно, то ли военные, то ли не военные», — рассказал он.

При этом депутат уверен, что Казахстан — мирная страна, и беспорядки там устроили внешние силы.

Ранее начальник департамента полиции Ержан Саденов сообщил, что ситуация в Нур-Султане находится под полным контролем правоохранителей. По периметру города выставлены шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка.

Прокуратура Казахстана завела уголовные дела в связи с массовыми беспорядками в стране, также начато досудебное расследование актов терроризма. Виновным грозит от 8 лет до пожизненного заключения с лишением гражданства.