Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими

Аэропорт Алма-Аты был захвачен протестующими, сейчас там ведется эвакуация сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

«Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — заявил каналу блогер Алишер Еликбаев, который находится в гостинице возле аэропорта.

«Аэрофлот» уже отменил рейс в Алма-Аты, поскольку там введено чрезвычайное положение и въезд в город ограничен.

Ранее приостановил работу аэропорт в казахстанском городе Актау, а в аэропорту Нур-Султана из-за комендантского часа отменили поздние рейсы.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у участников протестов в стране был тщательно продуманный план действий и они «мотивированы финансово».