Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Представительница маори стала первой в мире телеведущей с татуировкой... 21:56
В Киеве заявили о разногласиях с Пекином 21:51
Российские биатлонисты заняли второе место в «Рождественской гонке» 21:51
Россиянам рассказали, какие продукты снизят уровень сахара в крови 21:51
Директор «Севмаша» оценил качество российских атомных подлодок 21:44
В грязи на берегу Темзы нашли древнюю статую собаки с торчащими... 21:42
Британские медики выяснили, что штамм «омикрон» может менять мышление 21:32
Матч молодежного чемпионата мира по хоккею отменен из-за коронавируса 21:28
В Верховной раде решили освободить женщин от обязательного воинского учета 21:23
Собянин рассказал о возможных ограничениях в Москве из-за «омикрона» 21:22

Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины

Кадыров назвал заявление о присоединении Украины своим личным мнением

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Instagram сделанное им заявление о присоединении Украины к России в том случае, если Киев не прекратит нападки в сторону Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство», — сказал Кадыров во время прямого эфира.

Он отметил, что у него нет армии, которая могла бы решить такую задачу. Однако чеченский лидер подчеркнул, что, будучи воином, выросшим среди воинов, он «за определенное время» сможет собрать порядка 100 тыс. бойцов, готовых отправиться в любую точку мира.

Ранее Кадыров обвинил режиссера Александра Сокурова в разжигании конфликта на Северном Кавказе. 9 декабря Сокуров заявил президенту России Владимиру Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто хочет выйти из состава РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть