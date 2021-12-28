Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в Instagram сделанное им заявление о присоединении Украины к России в том случае, если Киев не прекратит нападки в сторону Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство», — сказал Кадыров во время прямого эфира.

Он отметил, что у него нет армии, которая могла бы решить такую задачу. Однако чеченский лидер подчеркнул, что, будучи воином, выросшим среди воинов, он «за определенное время» сможет собрать порядка 100 тыс. бойцов, готовых отправиться в любую точку мира.

Ранее Кадыров обвинил режиссера Александра Сокурова в разжигании конфликта на Северном Кавказе. 9 декабря Сокуров заявил президенту России Владимиру Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто хочет выйти из состава РФ.