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Песков высказался о связанном с «омикроном» усилении безопасности Путина

Песков: решения об усилении безопасности Путина из-за штамма «омикрон» пока нет

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Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что меры, направленные на усиление безопасности главы государства в связи с возможным появлением в стране штамма коронавируса «омикрон», пока не принимались. Об этом сообщает ТАСС.

Насчет усиления действующих в России эпидемиологических ограничений Песков подчеркнул, что «это не прерогатива Кремля».

Ранее стало известно, что среди прибывших из Южно-Африканской Республики выявили двоих больных коронавирусной инфекцией. Инфицированных и находившихся с ними в одном самолете изолировали на 14 дней.

В ноябре на Юге Африки был обнаружен новый штамм коронавируса, которому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила обозначение «омикрон». По мнению экспертов, эта мутация может оказаться наиболее патогенной. ВОЗ предупредил о высокой вероятности глобального распространения «омикрона».

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