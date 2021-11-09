Обвиненный дочерью москвич покончил с собой. Тело 46-летнего мужчины обнаружили под окнами дома на северо-западе Москвы, сообщает mk.ru.

По данным издания, мужчина работал менеджером в частной фирме, его супруга была домохозяйкой. Пара воспитывала двух дочерей и сына. Старшей — 21 год, младшей исполнилось 18 лет.

Как пишет mk.ru, младшая дочь часто конфликтовала с родителями и сестрой, заявляя о желании жить отдельно и часто ночевала у друзей.

Накануне девушка написала заявление о действиях сексуального характера, заявив, что ее отец совершал в отношении нее развратные действия, а также изнасиловал ее, когда ей было 12 лет.

Мужчину вызвали в отделение полиции. После чего он сообщил супруге и детям, что не признает себя виновным и боится попасть в тюрьму.

Следственные органы проводят проверку по факту и заявления девушки, а также самоубийства ее отца.

Ранее стало известно, что известный адвокат Артур Воробьев покончил с собой в Москве.