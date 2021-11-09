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Сбивший сотрудника СОБРа заявил, что принял силовика за бандита

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Кадр из видео/43.rosgvard.ru

Мужчина, сбивший на автомобиля сотрудника СОБРа, после задержания заявил, что принял силовиков за бандитов. Об этом сообщает SHOT.

По словам подозреваемого, именно поэтому он нажал на газ, увидев человека, перегородившего ему дорогу.

По данным портала, в результате инцидента погиб 48-летний сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Захаров. За свои заслуги силовик был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

У Захарова остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел уголовное дело после убийства бойца СОБРа в Петербурге.

По данным СК, утром 9 ноября возле одного из домов на Пулковском шоссе сотрудники полиции при помощи Росгвардии задерживали группу лиц, причастных к мошенничеству. Отмечается, что подозреваемый, пытавшийся скрыться на автомобиле марки Fiat Ducato, намеренно сбил сотрудника СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии, который в итоге умер от полученных травм.

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