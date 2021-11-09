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Участники потасовки в Новой Москве не признали вину

Участники потасовки в Новой Москве не признали вину в нападении на мужчину с ребенком и заявили, что конфликт начался из-за 10 рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссии (ОНК) Москвы.

«Все четверо находятся в изоляторе временного содержания на Петровке. Трое нам сообщили, что вину не признают, четвертый юноша не говорит по-русски. По словам одного из арестованных, драка началась из-за 10 рублей, которые попросили у них потерпевшие, а затем ударили его младшего брата бутылкой», — рассказали в ОНК.

Фигуранты уголовного дела о покушении на убийство заявили, что никто из них не нападал на ребенка.

«Жалоб на условия не поступило, также телесных повреждений у них обнаружено не было», — дополнили в ОНК.

Ранее свидетель драки в Новой Москве оказался фигурантом другого уголовного дела.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын. На следующий день были задержаны трое подозреваемых, через некоторое время — четвертый.

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