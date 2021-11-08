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Британка переборщила с автозагаром перед свадьбой и рассмешила семью

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Depositphotos

Дерри Мэтьюз из Англии воспользовалась автозагаром и насмешила всю семью, пишет The Sun. Результат получился вовсе не таким, какой хотела британка, зато в ее семейном архиве появились фото, поднимающие настроение.

Как рассказала женщина, она собиралась на свадьбу подруги, но ее не устраивал слишком бледный цвет своего лица. Чтобы исправить ситуацию, Дерри нанесла на кожу два слоя автозагара, однако с утра Мэтьюз ждал сюрприз.

«Я была потрясена тем, как я выгляжу. Мой муж не мог перестать смеяться, а моя дочь боялась, что меня кто-то увидит», — прокомментировала Мэтьюз.

Британка добавила, что ей пришлось идти на свадьбу с лицом бронзового цвета, по дороге готовя себя к потоку шуток от других гостей. Впрочем, женщина нашла в этой ситуации положительные моменты.

«Зато мои зубы на фоне лица смотрелись белоснежными», — добавила женщина.

Ранее певица Селена Гомес переборщила с автозагаром во время Met Gala.

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