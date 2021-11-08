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Пользователи сети назвали самые неэтичные профессии

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Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсудили то, какая профессия, на их взгляд, является самой неэтичной.

Часть пользователей предположила, что самая ужасная работа — это политика или работа на медиакорпорации, если те и те обманывают людей. Другие сообщили, что самое ужасное — работа на микрокредитные организации, толкающие людей в долговое рабство.

Еще одним очень популярным ответом было «люди, занимающиеся сетевым маркетингом», поскольку те по мнению комментаторов наживаются на бедных и отчаянных людях.

Среди неэтичных профессий американцы также назвали теле-проповедников, поскольку те, как считают пользователи, зачастую зарабатывают огромные деньги, не делая совершенно ничего полезного и никак реально не помогая людям.

Ранее пользователи Reddit обсуждали странный предмет на полке у Марка Цукерберга.

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