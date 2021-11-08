В Кремле оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши.

«Не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают меры, чтобы удержать ситуацию в законном русле. Не сомневаемся, что учитываются беспокойства о переходе мигрантов на нашу территорию», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что «на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз».

Ранее в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В свою очередь в МИД Польши сообщили, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.