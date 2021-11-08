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На Украине отстранят от работы невакцинированных учителей и чиновников

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Depositphotos

На Украине отстранят от работы тех учителей и чиновников, которые не вакцинировались от коронавируса минимум одной дозой препарата. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1».

Решение минздрава хотели опротестовать профсоюзы. Они попросили министерство отложить запрет на месяц.

«У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов, говорил с ними откровенно. Профсоюзы требуют право на работу, а я хочу обеспечить каждому право на жизнь. В больницах в реанимации только невакцинированные. Тем временем вакцин хватит для всех», — отметил Ляшко.

Согласно новому постановлению, отстраненные сотрудники не будут получать зарплату и их стаж не будет начисляться. Удаленно работать им также запретят. Вакцинированные коллеги начнут исполнять обязанности отстраненных работников и получат за это дополнительную оплату.

К работе допустят переболевших сотрудников и тех, у кого есть противопоказания. Необходимо будет предъявить соответствующие документы — сертификат о выздоровлении или справку от врача.

Ранее Ляшко заявил, что Украина находится на пике волны коронавируса.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Украины, за последние сутки в стране выявлено 13 068 случаев заражения коронавирусом, скончались 473 человека, вылечились 8 200 пациентов.

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