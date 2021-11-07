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Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

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СК РФ

Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство, заявил их адвокат Роман Масютенко. Его слова приводит ТАСС.

«Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребенка. Они также подчеркивают, что драка началась после провокации потерпевших», — сказал Масютенко.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в Новых Ватутинках. После взаимных оскорблений в супермаркете четверо мужчин набросились на родителя несмотря на то, что рядом с ним был его сын. На следующий день были задержаны трое подозреваемых, через некоторое время — четвертый.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье. 7 ноября СК предъявил подозреваемым обвинения в покушении на убийство.

Ранее адвокат напавших рассказал их версию событий.

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