В Подмосковье поймали мужчину, сбежавшего из психбольницы в Чехове

В Подольске задержали 33-летнего Александра Кутузова, который сбежал из психбольницы в Чехове, сообщает Telegram-канал «112».
В публикации говорится, что мужчину поймали в 30 километрах от медучреждения.
Кутузов сбежал 4 ноября во время прогулки, воспользовавшись тем, что охранник больницы вышел с ближайшего поста. Он запрыгнул на будку и потом через забор попал на улицу.
На принудительное лечение беглеца отправили после убийства знакомого во время пьяного конфликта в 2006 году, сообщает канал.
Как сообщал Telegram-канал Baza, Кутузов уже пытался бежать в 2016 году, после чего его перевели в психбольницу с интенсивным наблюдением. В подмосковном учреждении мужчина находился с 2018 года.
В ГУ МВД по Московской области подтвердили данные о побеге преступника.