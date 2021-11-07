В Екатеринбурге у блокадницы украли простыню, кружку, ложку и 1,2 млн рублей

В столице Урала мошенники выманили у 85-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, крупную сумму денег. Об этом сообщает местное издание e1.ru.

В субботу, 6 ноября, пенсионерке позвонила мошенница, выдававшая себя за племянницу, которая в это время была на работе. Самозванная родственница заявила, что попала в аварию, и ей срочно нужны деньги. Непохожий голос аферистка объяснила травмированной губой.

«Вере (имя блокадницы изменено — прим. ред.) позвонила якобы я. Ей показалось, что голос мой. Женщина, которая притворялась мной, сказала, что я попала в аварию, что переходила дорогу на красный свет и меня сбила машина. В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. Мол, у нее повреждены почки и черт знает что еще. Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги», — рассказала настоящая племянница.

За деньгами мошенники приходили дважды: в первый раз забрали 800 тыс. рублей, во второй — 400 тыс. Для пущей убедительности они потребовали простыню, кружку и ложку для больной племянницы.

О передаче крупной суммы договаривался мужчина, представившийся полковником Демченко, Он убедил пенсионерку, что деньги нужны не на взятку, а на операцию будущей маме.

Сама пострадавшая пребывает в трезвом уме и отличается осторожностью. Но в этот раз, по ее словам, она была словно загипнотизирована.

Блокадница написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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