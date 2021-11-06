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Не желавшие вакцинироваться от коронавируса сотрудники скорой в ЕАО привьются

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

При противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 сотрудники СМП Еврейской АО, которые накануне заявили об увольнении из-за нежелания прививаться, получат медотвод, а несколько человек уже согласились вакцинироваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Откровенный разговор с коллективом скорой помощи в Облученском районе ЕАО привел к пересмотру позиции большинства сотрудников, намеревавшихся уволиться», — указано в сообщении.

В ЕАО по решению Роспотребнадзора работники ряда сфер, в том числе здравоохранения, с 15 ноября будут допущены к работе только после того, как получат хотя бы первую дозу вакцины. Предприятиям и учреждениям предписано до 15 ноября иммунизировать 80% коллектива, а к 15 декабря вакцинацию должны завершить в полном объеме. В случае, если сотрудник отказывается проходить вакцинацию и не имеет медицинского отвода, то работодатель обязан отстранить его от работы.

Ранее сообщалось, что в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи после увольнения сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19.

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