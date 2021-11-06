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Многие сотрудники «скорой» в ЕАО забрали заявления на увольнение

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РИА «Новости»

Представитель департамента информационной политики губернатора и правительства Еврейской автономной области (ЕАО) сообщил, что некоторые из сотрудников скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково, которые решили уволиться из-за обязательной вакцинации, забрали заявления назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В моем пофамильном списке 26 человек... Многие позабирали заявления, но не все», — сказала собеседница агентства.

Руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов поговорил с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе. По его словам, коллеги в Облучье устали из-за запредельной нагрузки на скорую помощь в связи с пандемией.

«Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено», — отметил Теплов.

В российском городе Облучье работники скорой уволились, не захотев прививаться от COVID-19. Медики будут работать до 15 ноября, после чего заберут трудовые книжки.

Ранее сообщалось, что в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи после увольнения сотрудников, которые отказались вакцинироваться от Covid-19.

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