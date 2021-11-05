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Опрос показал, что более 70% украинцев не одобряют курс страны

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Global Look Press

Направление, в котором в настоящее время движется Украина, не одобряет 71% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«По-прежнему подавляющее большинство населения – 71,1% – считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела движутся в правильном направлении, составляет 15%», — говорится в исследовании.

За последние три месяца этот показатель вырос на 7,1%.

При этом падает доверие украинцев к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Если в августе поддержку Зеленскому выражали 34,1% опрошенных, то в октябре их доля уменьшилась до 28,2%.

Ранее Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос о том, за кого из представленных политиков они бы точно не проголосовали ни при каких обстоятельствах. За действующего главу государства ни за что не стали бы голосовать 31,9% опрошенных.

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