Киевский писатель и философ Петр Кралюк назвал части пяти российских регионов украинскими землями. Соответствующее заявление он сделал в двух статьях, которые он опубликовал в журнале «День».

По мнению автора, советское руководство виновно в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Кралюк также заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он посчитал Стародубщину, а второй — Восточную Слабожанщину.

Писатель рассказал, что Стародубщина включает в себя порядка 40% территории Брянской области и находится в составе России со времен Богдана Хмельницкого. Восточная Слабожанщина по его словам находится в составе Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

В заключение автор обвинил советские и российские власти в русификации местности, которая началась с 30-х годов XX века.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в будущем Россия не сможет сохранить свою территориальную целостность.