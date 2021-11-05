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В Киеве заявили, что пять российских регионов «принадлежат» Украине

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Global Look Press

Киевский писатель и философ Петр Кралюк назвал части пяти российских регионов украинскими землями. Соответствующее заявление он сделал в двух статьях, которые он опубликовал в журнале «День».

По мнению автора, советское руководство виновно в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Кралюк также заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он посчитал Стародубщину, а второй — Восточную Слабожанщину.

Писатель рассказал, что Стародубщина включает в себя порядка 40% территории Брянской области и находится в составе России со времен Богдана Хмельницкого. Восточная Слабожанщина по его словам находится в составе Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

В заключение автор обвинил советские и российские власти в русификации местности, которая началась с 30-х годов XX века.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в будущем Россия не сможет сохранить свою территориальную целостность.

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