В Грузии задержали россиянина за присвоение земель на $5 млн

Россиянина задержали в Грузии по обвинению в незаконном присвоении земельных участков на сумму более 16 млн лари (более $5 млн), сообщает ТАСС.

По информации Следственной службы Министерства финансов Грузии, обвиняемый решил незаконно завладеть двумя земельными участками площадью в 47,8 тыс. кв. м, принадлежащих одной из частных компаний. С этой целью он подделал документы этой компании, стал ее директором и основателем, а затем переоформил земельные участки на свое имя.

Впоследствии он обратился в банк за ипотечным кредитом в размере $200 тыс., но его задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт» УК Грузии, за которое ему грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили более 400 млн рублей из бюджета подмосковных Люберец, сдавая в аренду нежилые помещения в течение 12 лет.