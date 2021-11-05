В Роспотребнадзоре сообщили о риске заражения COVID-19 от привитого больного

Прошедшие вакцинацию от COVID-19 люди в случае болезни выделяют меньшее количество инфицирующего материала. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, это значит, что и риск заразиться от привитых людей существенно меньше. Эксперт также указала, что сокращается и время выделения материала, способного заразить других людей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 перестает быть заразным.

В США президент Джо Байден рассказал, что власти готовы со следующей недели начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.