Представители минтранса Белоруссии прибудут в Иркутск для расследования катастрофы Ан-12

Представители Минтранса Белоруссии отправились в Иркутск для участия в расследовании авиакатастрофы самолета Ан-12, принадлежащего авиакомпании «Гродно». Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве также добавили, что в настоящее время при активном взаимодействии с российскими коллегами организуется отправка тел погибших в республику.

В среду, 3 ноября, следовавший из Якутска в Иркутск самолет пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Он доставлял продукты на Чукотку.

Как сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов, на борту находились девять человек — пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Четверо из них граждане РФ, трое — Белоруссии, двое — Украины. К настоящему моменту найдены останки шестерых человек.