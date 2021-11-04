В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 1 195 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

3 ноября от COVID-19 умерли 1 189 человек, 2 ноября — 1 178, 1 ноября — 1 155 человек.

За последние сутки выявили 40 217 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было зарегистрировано 40 443 случая.

Уточняется, что у 8,8% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от болезни 31 928 пациентов.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (6305), Санкт-Петербург (3271), Московская область (2732). Меньше всего зараженных — в Чукотском автономном округе (18) и Ненецком автономном округе (16).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 673 860 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 243 255 человек, выздоровели 7 477 366.

Ранее сообщалось, что почти 10 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте за нерабочие дни.