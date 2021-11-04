На Украине курьер в первый день работы продал служебный мопед

В Киеве 21-летний местный житель устроился курьером и, отработав менее суток, продал служебный мопед — теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщила полиция украинской столицы.

Об инциденте правоохранителям сообщил работник службы доставки, где работал молодой человек. Чтобы задержать злоумышленника, полицейские использовали видеозаписи с городских камер. В конце концов, нарушителя удалось задержать. Позже выяснилось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полиция установила, что задержанный продал мопеду неизвестному, а полученные деньги потратил на собственные нужды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, задержанному грозит от пяти до восьми лет колонии.

Ранее стало известно, что на Украине призывник пытался сбежать из военкомата и сломал обе ноги — уклонист решил использовать окно второго этажа вместо двери. Сейчас пострадавший находится в реанимации.