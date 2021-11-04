Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона о его владельце

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что номер телефона уже давно является такими же персональными как имя-фамилия и паспортные данные. Как рассказал эксперт агентству «Прайм», имея в распоряжении номер телефона, можно узнать многое о его владельце.

Денис Кусков указал, что на черных рынках продаются данные номеров ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов, а также данные сотовых операторов.

По мнению эксперта, можно объединить все данные, взятые из разных баз, используя телефонный номер, и собрать большой массив информации.

Как говорит Кусков, часть информации можно даже не покупать, а найти в Сети через поисковики, другие же сведения люди сами выкладывают в своих соцсетях.

Мошенники таким образом могут узнать достаточно многое о владельце конкретного телефона и собрать на него «полноценное досье».

Ранее новое постановление правительства о необходимости верифицировать пользователей мессенджеров по паспорту вызвало массу сообщений в СМИ с противоречивыми заголовками.