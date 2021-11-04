В Новосибирске женщина разбогатела, продавая несуществующие машины и квартиры

Полиция Новосибирска возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении жительницы Новосибирска, которая своим знакомым продавала якобы залоговые машины и квартиры по очень низким привлекательным ценам . Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Пострадавшая Дарья Горбылева, которая год добивалась заведения уголовного года, рассказала изданию, что знала мошенницу Анастасию по одной компании, та была очень веселой и душевной, ей полностью доверяли. Жертва сообщила, что сначала она решила, ничего не подозревая, купить у мошенницы залоговый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado всего за 560 тыс. руб. (при реальной стоимости больше 1,5 млн).

«Я внесла залог, заключила договор с Настей. Следом решила купить машину дочери, это была Mazda 2007 года выпуска за 155 тысяч рублей. Снова отдала предоплату. А дальше началось...», - рассказывает пострадавшая.

Анастасия сказала Горбылевой, что якобы на эти же самые автомобили есть другие покупатели, которые готовы заплатить более высокую цену. Чтобы они не успели купить их напрямую, нужно срочно отдать ей 50% от суммы, оплатить услуги автовозов, а потом их перепродать тем самым людям.

«Мол, я так выиграю на разнице в цене и смогу позволить себе еще более новые и дорогие машины. Я согласилась. Но это еще не все», - сообщила пострадавшая.

Затем мошенница попросила жертву подписать аналогичные договоры на другие машины с другими клиентами на сумму более полумиллиона. Она сослалась на то, что сама очень болеет и не может этого сделать. Горбылева подписала бумаги от своего имени.

В итоге не сама пострадавшая, не люди, с которыми она подписывала бумаги, не получили автомобили. Они стали требовать с пострадавшей возврата денег.

«Мне пришлось оформлять кредит и рассчитываться с ними. Таким образом, я отдала за мифические машины 913 тысяч рублей», — указала Дарья.

Уголовное дело долго не заводили, Горбылева начала собственное расследование и нашла других жертв, которым продавали несуществующие «арестованные» машины и квартиры. Это были жители Новосибирска, Барнаула, Москвы и Уссурийска и других российских городов.

«Например, мне известно, что потерпевшим оказался даже следователь из Красноярска, благодаря доверию которого Настя обманула на крупные суммы еще шесть человек!», - рассказала взявшая в свои руки расследование женщина. Через год она добилась заведение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Британии мошенница, обманувшая своего босса и фанатов Бибера, избежала тюрьмы. Зайнаб Перваз ранее получившая условный срок за продажу несуществующих билетов на концерт Джастина Бибера, обманом получила у своего начальника огромную сумму, якобы нужную ей для того, чтобы ее не выдали замуж насильно.