В Молдавии планируют изменить закон, чтобы не остаться без газа

Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица заявила, что правительство страны внесет поправки в законодательство, чтобы страна в будущем не осталась без запасов газа, если возникнет кризисная ситуация. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени. Мы введем поправки, которые обеспечат энергетическую безопасность страны», — рассказала Гаврилица.

Она подчеркнула, что это необходимо сделать, чтобы в будущем избежать угрозы нового энергетического кризиса и не оставить республику без запасов газа и значительного резерва альтернативного топлива.

Ранее вице-спикер Молдавии Михай Попшой заявил, что в республике на 30 суток введен режим ЧП из-за дефицита газа в стране. Молдавский парламент принял решение о введении режима ЧП по предложению правительства.

Накануне власти Молдавии объявили о введении «режима тревоги» из-за нехватки газа.