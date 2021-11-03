В Киеве назвали украинские города, которые должны изменить название

На Украине необходимо переименовать населенные пункты в соответствии с «правописанием, стандартами языка и требованиями закона». Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, сообщает его пресс-служба.

«Многие [населенные пункты] имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», — отметил уполномоченный.

Омбудсмен перечислил ряд мест, которые, по его мнению, должны сменить свое название. К таким населенным пунктам относятся Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и другие.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.